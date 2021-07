Mager-Altmaier in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gianluca Mager sfiderà Daniel Altmaier al secondo turno dell’Atp 250 di Umago 2021. L’azzurro ha superato all’esordio l’ostico Martinez ed ora mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada il tedesco Altmaier, giocatore che si esprime al meglio sulla terra rossa ma non imbattibile. Come testimoniano le quote, si prospetta un match avvincente ed equilibrato. La disputa si svolgerà giovedì 22 luglio, non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gianlucasfiderà Danielal secondo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro ha superato all’esordio l’ostico Martinez ed ora mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada il tedesco, giocatore che si esprime al meglio sulla terra rossa ma non imbattibile. Come testimoniano le quote, si prospetta un match avvincente ed equilibrato. La disputa si svolgerà giovedì 22 luglio, non prima delle ore 18.00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibile sul sito ...

