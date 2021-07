La Coca-Cola Zero cambia gusto: succederà quello che accadde nel 1985? (Di mercoledì 21 luglio 2021) La “formula” della Coca-Cola Zero cambia. Non per noi. In Europa e in America latina stiamo bevendo già quello che berranno i consumatori del Nord America. Già, la bevanda non ha per tutti lo stesso sapore, o meglio, non aveva. Sono già arrivate nei negozi le confezioni con la nuova Coca Zero e anche il packaging è cambiato, con una spinta vintage. Che l’obiettivo sia tornare al passato come look e avvicinarsi al gusto della Coca-Cola no Zero? quello che è certo è che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) La “formula” della. Non per noi. In Europa e in America latina stiamo bevendo giàche berranno i consumatori del Nord America. Già, la bevanda non ha per tutti lo stesso sapore, o meglio, non aveva. Sono già arrivate nei negozi le confezioni con la nuovae anche il packaging èto, con una spinta vintage. Che l’obiettivo sia tornare al passato come look e avvicinarsi aldellanoche è certo è che il ...

Advertising

Mroby68 : @MoniaFloris Spettacolo… Solo… come direbbe Bastianich: “Coca-Cola?? Monia, mi stai diludendo..” - Maximo_thevoice : RT @M49liberorso: “Non mi vaccino perché non so cosa mi iniettano” Pasquale 50 anni mentre mangia un Big Mac e beve una Coca-Cola #vaccinat… - AccessTV2 : video link - - wakwokusuck : RT @lilavacadoe: Coca cola in Dubai - lowkeyallbert : RT @lilavacadoe: Coca cola in Dubai -