Intesa Sanpaolo, allarme truffa: i clienti rischiano grosso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche i clienti di Intesa Sanpaolo rischiano. Nel mirino delle truffe ci sarebbe anche il noto istituto bancario. I clienti rischiano di essere truffati attraverso il phishing (Via web)In questo periodo le banche non possono dormire sonni tranquilli. Gli attacchi informatici si moltiplicano, mettendo a dura prova la sicurezza informatica dei sistemi. A rimetterci sono i clienti ed i correntisti, che rischiano di ritrovarsi con meno fondi di quelli depositati o investiti. Ultimamente anche l'istituto torinese ha avuto i suoi problemi.

