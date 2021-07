GR Yaris Rally Cup | il trofeo accende i motori

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Si appresta adre i, a partire per scrivere un nuovo capitolo di importante storia sportiva GRCup, il cui debutto per la stagione 2021 è previsto per questo fine settimana, dal 23 al 25 luglio, dalle strade deldi RomaCapitale, valido quale terza prova del Campionato Europeo(ERC) e L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Doveva cominciare daldi Alba dello scorso giugno, ma la partenza è stata rinviata direttamente aldi Roma Capitale di questo fine settimana : sia come sia, il GRCup sta per iniziare la sua stagione di debutto. La Toyota GRprotagonista del nuovo monomarca Il primo campionato monomarca di Toyota scatterà sugli asfalti nella zona di Fiuggi dal ...BRESCIA - ELITE Motorsport si prepara ad un weekend decisamene impegnativo con il doppio impegno contemporaneo del quarto round del TCR Italy, in scena a Imola, e la prima del GRCup alRoma Capitale. La squadra diretta da Nicola Novaglio schiererà in tutto cinque auto per puntare a tre campionati: Michele Imberti sarà la punta di diamante per il TCR Italy a ...Il pilota di Camposampiero, portacolori di Collecchio Corse, è pronto all'esordio capitolino nella serie dedicata alla nuova pepata della casa giapponese. Felino (PR), 21 Luglio 2021 – È stata una lun ...Rally di Roma Capitale 2021, il programma, le prove speciali e la mappa della 9^ edizione valida per il CIR Sparco e l'europeo ERC.