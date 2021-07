Giustizia, Colletti: “No alla riforma Cartabia, è amnistia mascherata e legge salvaladri” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – “Un’amnistia mascherata e una legge salvaladri, mentre i politici decideranno i reati da perseguire”. Il gruppo politico “L’Alternativa C’è” manifesta davanti a Montecitorio per dire “no alla riforma della Giustizia Draghi – Cartabia”. Presente tra gli altri il deputato Andrea Colletti. Il “presidio per la legalità” si è svolto stamani. Vi hanno partecipato, oltre a Colletti, Massimo Enrico Baroni, Pino Cabras, Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Francesco Forciniti, Paolo Giuliodori, Alvise Maniero, Paolo Nicolò ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA – “Un’e una, mentre i politici decideranno i reati da perseguire”. Il gruppo politico “L’Alternativa C’è” manifesta davanti a Montecitorio per dire “nodellaDraghi –”. Presente tra gli altri il deputato Andrea. Il “presidio per la legalità” si è svolto stamani. Vi hanno partecipato, oltre a, Massimo Enrico Baroni, Pino Cabras, Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Francesco Forciniti, Paolo Giuliodori, Alvise Maniero, Paolo Nicolò ...

