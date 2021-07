GF Vip 6 | trattative da chiudere al più presto | in cinque ci sono!

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Proseguono le indiscrezioni su quale sarà il cast del GF Vip 6 al via il prossimo 13 settembre. Dagospia ha lanciatonomi che sembrano quasi certi. La casa del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Nicholas_Dls : Dopo tante indiscrezioni, arrivano finalmente dei nomi “certi” per il Grande Fratello Vip, ovvero delle trattative… - RadioSoap2 : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, CINQUE CONCORRENTI 'CERTI': KATIA RICCIARELLI, MANUEL BORTUZZO, ANNA LOU CASTOLDI, MANILA NAZZARO E G… - GiusCandela : GRANDE FRATELLO VIP, CINQUE CONCORRENTI 'CERTI': KATIA RICCIARELLI, MANUEL BORTUZZO, ANNA LOU CASTOLDI, MANILA NAZZ… - infoitcultura : GF Vip, il punto sul cast: le trattative chiuse, i colloqui aperti e i rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Vip trattative

Lecon la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata ", scrive il ... Nella presentazione dei palinsesti autunnali Mediaset è stato annunciato che il Grande Fratello6 ..."Lecon la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I primi cinque ... Scopri le ultime news sul Grande FratelloProseguono le indiscrezioni su quale sarà il cast del GF Vip 6 al via il prossimo 13 settembre. Dagospia ha lanciato cinque nomi che sembrano quasi certi.Pare che il programma, che inizierà il 13 settembre, voglia portare dentro la casa di Cinecittà la cantante Anna Oxa. «La premessa è d’obbligo: il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le pa ...