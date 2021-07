Francesca Pascale vuole sbattezzarsi | «Questa Chiesa omofoba mi ha deluso»

(Di mercoledì 21 luglio 2021), ex compagna di Silvio Berlusconi e militante di Forza Italia, annuncia oggi in un’intervista a Repubblica chelasciare la: «Sono pronta a “sbattezzarmi”: resto credente, ma unache discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul Ddl Zan, mi ha». E rivela anche un contrasto con il suo più illustre ex fidanzato: «Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Mi chiede: perché? Io gli rispondo: perché ci credo.volta non sono d’accordo con lui e spero cambi idea». ...

