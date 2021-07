Foro Italico, rapinavano coppiette appartate: in tre fermati dai Carabinieri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, rapinavano coppiette in auto, in tre finiscono in arresto. I Carabinieri della Stazione Flaminia, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno arrestato un uomo di 30 anni di Fiano Romano, un 22enne originario dell’Ungheria, ma da tempo residente a Monterotondo ed un cittadino romeno di 24 anni, anch’egli residente a Monterotondo, tutti con precedenti, con l’accusa di rapina in concorso. I “soci in affari” avevano avvicinato un ragazzo e una ragazza seduti a bordo di un’auto in sosta nella zona del Foro Italico e, dopo averli minacciati con una chiave inglese, gli hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma,in auto, in tre finiscono in arresto. Idella Stazione Flaminia, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno arrestato un uomo di 30 anni di Fiano Romano, un 22enne originario dell’Ungheria, ma da tempo residente a Monterotondo ed un cittadino romeno di 24 anni, anch’egli residente a Monterotondo, tutti con precedenti, con l’accusa di rapina in concorso. I “soci in affari” avevano avvicinato un ragazzo e una ragazza seduti a bordo di un’auto in sosta nella zona dele, dopo averli minacciati con una chiave inglese, gli hanno ...

