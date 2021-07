FIFA 22: novità, rumors, data di uscita e curiosità! (Di mercoledì 21 luglio 2021) EA Sports è ormai da molti mesi al lavoro su FIFA 22, nuovo capitolo del videogame calcistico più venduto al mondo, e giorno dopo giorno aumentano sempre di più le indiscrezioni su tutte quelle che potrebbero essere le novità. Come da tradizione in questa guida proveremo a riassumere tutte le notizie, le curiosità ed i L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 21 luglio 2021) EA Sports è ormai da molti mesi al lavoro su22, nuovo capitolo del videogame calcistico più venduto al mondo, e giorno dopo giorno aumentano sempre di più le indiscrezioni su tutte quelle che potrebbero essere le. Come da tradizione in questa guida proveremo a riassumere tutte le notizie, le curiosità ed i L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Peppe0017 : @erosazzurro Fifa può far uscire tutte le novità che vuole E poi ci sono bug su bug - thevalse00 : @VaneJuice vabbè io di fifa sono interessato alla modalità offiline e alle carriere quest'anno ho letto di interess… - drleto : FIFA 22 provato su PS5 con l'Hypermotion Tech e tutte le altre novità! - GENZO8799 : RT @rickembecker: I miei canadesi che cercano di far credere che il First Touch migliorato con più tocchi e più fluido, sia una novità... G… - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Abbiamo passato qualche giorno in compagnia di una beta di #FIFA22 e abbiamo scoperto tutte le novità del titolo calcistico… -