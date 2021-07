È vero, c’è proprio differenza tra essere liberali ed essere cretini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al direttore - Europa, Nato, Vaccini. Basterebbe questo trittico di parole per definire perimetro e programma di una forza politica liberale e moderata. Il partito che non c’è ma che oggi rocambolescamente governa, con Draghi. Siccome però prima o poi gli italiani saranno chiamati a rieleggere il Parlamento chi avrà il coraggio di smarcarsi dalle tentazioni sovraniste e no vax, ma anche da quelle filocinesi e filorusse, e scrivere “Europa, Nato, Vaccini” sui manifesti 6x3?Piercamillo Falasca Alcune coordinate giuste per identificare i liberali con la testa sulle spalle sono anche in questo formidabile tweet di Carlo Calenda: “Mi scrivono che la posizione giusta per un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al direttore - Europa, Nato, Vaccini. Basterebbe questo trittico di parole per definire perimetro e programma di una forza politica liberale e moderata. Il partito che non c’è ma che oggi rocambolescamente governa, con Draghi. Siccome però prima o poi gli italiani saranno chiamati a rieleggere il Parlamento chi avrà il coraggio di smarcarsi dalle tentazioni sovraniste e no vax, ma anche da quelle filocinesi e filorusse, e scrivere “Europa, Nato, Vaccini” sui manifesti 6x3?Piercamillo Falasca Alcune coordinate giuste per identificare icon la testa sulle spalle sono anche in questo formidabile tweet di Carlo Calenda: “Mi scrivono che la posizione giusta per un ...

LinoGuanciale : Soffro molto, in questo momento, come soffre chiunque ti abbia incontrato e amato. A pochi capita di diventare amic… - SereDomenici : RT @MarcelloLyotard: E' vero che è facile essere fascisti quando c'è il fascismo ma è anche vero che è facile essere antifascisti quando tu… - BlackyV6 : @Nicknameless_ Chissà quante persone così ci sono. La vita è strana da morire. C'è il pensiero comune che 'ognuno… - yngbloood : @LIXS0LAR che c’è è vero - riconoscibile : @BeJustMe @chiaralaporella è vero, c'è ancora gente in giro senza #HIVpass, finché non lo rendiamo obbligatorio sia… -

Ultime Notizie dalla rete : vero c’è Bonus tv: a che punto siamo e perché non c’è ancora Il Sole 24 ORE