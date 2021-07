CON GLI IMPIANTI ZIGOMATICI, SORRIDE ANCHE CHI HA POCO OSSO. (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le cause della carenza di OSSO mascellare pOSSOno essere differenti, ma c’è un timore comune a tutti quelli che soffrono di questo problema: non potersi avvalere dei vantaggi offerti dall’implantologia dentale, in particolare quella a carico immediato e doversi accontentare di risolvere con protesi mobili o fastidiosi interventi di ricostruzione ossea. Per chi soffre di carenza d’OSSO, per fortuna, ci sono gli IMPIANTI ZIGOMATICI, particolari IMPIANTI dentali che consentono di praticare l’implantologia (e il carico immediato) sfruttando l’OSSO degli zigomi invece di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le cause della carenza dimascellare pno essere differenti, ma c’è un timore comune a tutti quelli che soffrono di questo problema: non potersi avvalere dei vantaggi offerti dall’implantologia dentale, in particolare quella a carico immediato e doversi accontentare di risolvere con protesi mobili o fastidiosi interventi di ricostruzione ossea. Per chi soffre di carenza d’, per fortuna, ci sono gli, particolaridentali che consentono di praticare l’implantologia (e il carico immediato) sfruttando l’degli zigomi invece di ...

