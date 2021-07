Caltagirone 2° socio. Nel mirino il cambio di passo in Generali.Borsa ok (Di mercoledì 21 luglio 2021) Francesco Gaetano Caltagirone è salito a quasi il 3% in Mediobanca. La notizia è arrivata nella serata di ieri attraverso il sito di Consob. L'imprenditore romano ha triplicato la quota, portandola dall’1% di inizio marzo al 2,88% attuale Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 luglio 2021) Francesco Gaetanoè salito a quasi il 3% in Mediobanca. La notizia è arrivata nella serata di ieri attraverso il sito di Consob. L'imprenditore romano ha triplicato la quota, portandola dall’1% di inizio marzo al 2,88% attuale Segui su affaritaliani.it

