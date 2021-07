Brasile, Dani Alves: 'Che emozione partecipare a Tokyo 2020!' (Di mercoledì 21 luglio 2021) 3 Champions League, 2 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Europee, scudetti e coppe nazionali in quantità tra Siviglia, Barcellona, Juventus e Psg, calciatore più vincente nella storia del calcio con 44 trofei ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021) 3 Champions League, 2 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Europee, scudetti e coppe nazionali in quantità tra Siviglia, Barcellona, Juventus e Psg, calciatore più vincente nella storia del calcio con 44 trofei ...

Advertising

andreastoolbox : Brasile alle Olimpiadi, Dani Alves fa lo steward in aereo. Video | Sky Sport - sportli26181512 : Brasile alle Olimpiadi, Dani Alves fa lo steward in aereo. Video: Sarà il leader del Brasile che proverà a conquist… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse Olimpiadi. La Spagna di Pedri e Dani Olmo favorita per l’oro. La con… - SkySport : Brasile alle #Olimpiadi, #DaniAlves fa lo steward in aereo. Video #SkySport #Tokyo2020 - infoitsport : Brasile, Dani Alves alle Olimpiadi alla ricerca del titolo mancante -