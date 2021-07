Assessore Lega uccide un marocchino: “Mi è partito un colpo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) Massimo Adriatici avrebbe sparato il colpo di pistola che ieri sera, poco dopo le 22, ha ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. Il fatto e' accaduto in piazza Meardi nella citta' oltrepadana. Adriatici – avvocato - si trova ora agli arresti domiciliari. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) Massimo Adriatici avrebbe sparato ildi pistola che ieri sera, poco dopo le 22, ha ucciso un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. Il fatto e' accaduto in piazza Meardi nella citta' oltrepadana. Adriatici – avvocato - si trova ora agli arresti domiciliari. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Segui su affaritaliani.it

petergomezblog : #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriat… - stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - Stefano_Gri : RT @andreapurgatori: LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - LaBudenovka : L'Assessore #Adriatici della #Lega, Assessore alla Sicurezza a #Voghera, pretende che i suoi cittadini si sentano s… -