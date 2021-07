Al via il Malpighi Festival in via Fiorentina

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E' un fermento di rassegne e appuntamenti l'estate post Covid, in cartellone da oggi a domenica 25 luglio grazie ad Arezzo Che Spacca ci sarà il "" al Polo Associazionistico di via ...

Advertising

faornano : CASA GALIMBERTI #liberty #architecture #ig_milano #milano #italia @ Via Malpighi - faornano : CASA GALIMBERTI #liberty #architecture #milano #italia #ig_milano @ Via Malpighi -

Ultime Notizie dalla rete : via Malpighi

LA NAZIONE

E' un fermento di rassegne e appuntamenti l'estate post Covid, in cartellone da oggi a domenica 25 luglio grazie ad Arezzo Che Spacca ci sarà il "Festival" al Polo Associazionistico diFiorentina 329. Una quattro giorni ad ingresso libero non solo di musica, ma anche di sport, arte, teatro e fumetto immersi nell'area verde accanto ...... Fabrizio Croci, Oscar De Summa, Angela Malfitano, Marco Manchisi, Francesca Mazza, Gino Paccagnella Villa SalinaGalliera 2 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) nell'ambito del progetto ...Arezzo, 21 luglio 2021 - E' un fermento di rassegne e appuntamenti l'estate post Covid, in cartellone da oggi a domenica 25 luglio grazie ad Arezzo Che Spacca ci sarà il “Malpighi Festival” al Polo As ...Il cabaret entra di prepotenza nel cartellone estivo. Al Festival delle musiche stasera alle 21,15 a Montagnano in Piazza della Chiesa, primo appuntamento di "Sos cabaret in tour" con Noidellescarpedi ...