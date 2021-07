7 pianoforti per l’estate Sacilese, venerdì 23 luglio 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) l’estate musicale della prestigiosa Accademia Musicale Naonis continua senza sosta con l’intenzione di presentare prime assolute, favorire la creatività, valorizzare nuovi talenti e il territorio, assicurando sempre una proposta di alto livello. Come l’evento “7 pianoforti per l’estate Sacilese”, in programma venerdì 23 luglio al Teatro Zancanaro di Sacile, alle ore 21:15, organizzato in collaborazione con il Comune di Sacile e l’ERT. Attraverso il suono di sette pianoforti in contemporanea, si vuole richiamare l’idea di un viaggio nell’est europeo con un’esperienza ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 luglio 2021)musicale della prestigiosa Accademia Musicale Naonis continua senza sosta con l’intenzione di presentare prime assolute, favorire la creatività, valorizzare nuovi talenti e il territorio, assicurando sempre una proposta di alto livello. Come l’evento “7per”, in programma23al Teatro Zancanaro di Sacile, alle ore 21:15, organizzato in collaborazione con il Comune di Sacile e l’ERT. Attraverso il suono di settein contemporanea, si vuole richiamare l’idea di un viaggio nell’est europeo con un’esperienza ...

