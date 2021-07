Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 luglio 2021)DEL 20 LUGLIOORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA UNO SGUARDO AGLI EVENTI TORNA IL RALLY DICAPITALE, LA MANIFESTAZIONE GIUNTA ALLA 9^ EDIZIONE SI SVOLGERA’ NELLE GIORNATE DEL 23, 24 E 25 LUGLIO A PARTIRE DA OGGI UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON ...