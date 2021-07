Via della Serenissima, autobus in fiamme: nessun ferito (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – fiamme su un bus Tpl questa mattina alle 8 circa in viale della Serenissima incrocio con viale della Venezia Giulia, a Roma. nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Vigili del fuoco. Le fiamme partite dal vano motore per cause imprecisate, non si sono propagate su tutta la vettura. Il bus è stato messo sotto sequestro. Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma –su un bus Tpl questa mattina alle 8 circa in vialeincrocio con vialeVenezia Giulia, a Roma.a persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Vigili del fuoco. Lepartite dal vano motore per cause imprecisate, non si sono propagate su tutta la vettura. Il bus è stato messo sotto sequestro.

Ultime Notizie dalla rete : Via della Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 20 Luglio 2021 ... e gravi cambiamenti climatici hanno dato il via a una stagione di carestie, cui si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della Wallace, una società con a capo il misterioso Neander ...

Incidente sul lavoro a Napoli, operaio precipita dal quarto piano e muore L'ultima tragedia si consuma intorno alle 9, nell'androne condominiale di un palazzo in via Alessandro Poerio . La vittima è un operaio sulla cinquantina, che è morto, cadendo nel vuoto, ...quelli della ...

Situazione di degrado in via della Cava (Fotogalleria) | NewTuscia Borseggio in via Condotta, arrestato algerino che si era appena reso responsabile di furto aggravato in via della Condotta. I militari, impegnati in servizio di pattuglia per le vie del centro cittadino, si imbattevano nell’uomo che, alla loro ...

Una Madre coraggio denuncia il figlio pirata della strada . . Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano Il pirata della strada è stato però rintracciato dai Carabinieri della stazion ...

