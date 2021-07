Ufficiale: l’Atalanta cede in prestito al NEC Nijmengen il difensore Rodrigo Guth (Di martedì 20 luglio 2021) Il NEC Nijmegen ha annunciato sui canali ufficiali l’arrivo in prestito dall’Atalanta del difensore Rodrigo Guth, classe 2000 che nell’ultima annata ha giocato con i colori del Pescara in Serie B. Ecco il post del club olandese: Rodrigo Guth komend seizoen in Rood-Groen-Zwart! De 20-jarige verdediger komt op huurbasis over van het Italiaanse Atalanta en is inmiddels aangesloten bij de selectie in Hoenderloo. #WELKOMRodrigo pic.twitter.com/vzgkddGDdc — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 20, 2021 Foto: Twitter NEC Nijmengen L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Il NEC Nijmegen ha annunciato sui canali ufficiali l’arrivo indaldel, classe 2000 che nell’ultima annata ha giocato con i colori del Pescara in Serie B. Ecco il post del club olandese:komend seizoen in Rood-Groen-Zwart! De 20-jarige verdediger komt op huurbasis over van het Italiaanse Atalanta en is inmiddels aangesloten bij de selectie in Hoenderloo. #WELKOMpic.twitter.com/vzgkddGDdc — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 20, 2021 Foto: Twitter NECL'articolo ...

