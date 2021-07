Troppi positivi all'Arsenal: salta la sfida con l'Inter in Florida (Di martedì 20 luglio 2021) L'Arsenal ha cancellato la tournée negli Usa a causa dei numerosi positivi in squadra. salta così la sfida con l'Inter prevista domenica a Orlando, in Florida. Il quadrangolare prevede anche la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) L'ha cancellato la tournée negli Usa a causa dei numerosiin squadra.così lacon l'prevista domenica a Orlando, in. Il quadrangolare prevede anche la ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppi positivi Troppi positivi all'Arsenal: salta la sfida con l'Inter in Florida L'Arsenal ha cancellato la tournée negli Usa a causa dei numerosi positivi in squadra. Salta così la sfida con l'Inter prevista domenica a Orlando, in Florida. Il quadrangolare prevede anche la presenza dell'Everton, che al momento ha confermato la sua presenza, e ...

