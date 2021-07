Travaglio volgare: “Draghi faceva la pipì in testa ai grillini, con Conte adesso cambia tutto” (video) (Di martedì 20 luglio 2021) Marco Travaglio commenta con entusiasmo e volgarità l’esito dell’incontro di ieri a Palazzo Chigi tra Conte e Draghi: “Fino ad oggi il M5S ha ottenuto solo ceffoni dal governo, Draghi gli faceva la pipì sulla testa, per mesi aveva maramaldeggiato approfittando della confusione nel Movimento, con Grillo che ha prima silurato Conte, poi lo ha richiamato, adesso c’è un soggetto riconosciuto che tratta con Draghi. A cominiciare da quella schifezza della riforma della giustizia”, dice il direttore del “Fatto Quotidiano” a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Marcocommenta con entusiasmo e volgarità l’esito dell’incontro di ieri a Palazzo Chigi tra: “Fino ad oggi il M5S ha ottenuto solo ceffoni dal governo,glilasulla, per mesi aveva maramaldeggiato approfittando della confusione nel Movimento, con Grillo che ha prima silurato, poi lo ha richiamato,c’è un soggetto riconosciuto che tratta con. A cominiciare da quella schifezza della riforma della giustizia”, dice il direttore del “Fatto Quotidiano” a ...

