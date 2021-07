Traffico aereo, il crollo del 2020: passeggeri -72,5% e perdite oltre un miliardo (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – La pandemia da Covid-19 ha fortemente impattato sul trasporto aereo. Nel 2020, gli aeroporti italiani hanno visto diminuire i passeggeri del 72,5%, mentre le perdite complessive, solo tra marzo e settembre, hanno superato il miliardo di euro. Sono i dati dell’Enac – Ente nazionale aviazione civile contenuti nel “Rapporto e Bilancio sociale 2020” presentato oggi. Lo scorso anno, i passeggeri transitati negli scali italiani sono stati 52.759.724, di cui 27, 7 milioni con destinazione estera, in contrazione del 78,3% e 25 milioni verso mete nazionali, in calo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – La pandemia da Covid-19 ha fortemente impattato sul trasporto. Nel, gli aeroporti italiani hanno visto diminuire idel 72,5%, mentre lecomplessive, solo tra marzo e settembre, hanno superato ildi euro. Sono i dati dell’Enac – Ente nazionale aviazione civile contenuti nel “Rapporto e Bilancio sociale” presentato oggi. Lo scorso anno, itransitati negli scali italiani sono stati 52.759.724, di cui 27, 7 milioni con destinazione estera, in contrazione del 78,3% e 25 milioni verso mete nazionali, in calo ...

