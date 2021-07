Tina 90 anni, Luigi 83: una grandissima storia d'amore fra le difficoltà della malattia e l'isolamento da pandemia alla Rsa di Mediglia (Di martedì 20 luglio 2021) La battaglia del sig. Roveda per rendere la permanenza di sua moglie e degli altri anziani della Rsa più dignitosa: «Morivano gli ospiti e anche gli alberi del giardino hanno smesso di vivere. Ora quello spazio deve tornare a fiorire». Guarda il video. Leggi su 7giorni.info (Di martedì 20 luglio 2021) La battaglia del sig. Roveda per rendere la permanenza di sua moglie e degli altri anzianiRsa più dignitosa: «Morivano gli ospiti e anche gli alberi del giardino hanno smesso di vivere. Ora quello spazio deve tornare a fiorire». Guarda il video.

