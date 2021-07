Stadio Diego Armando Maradona | c’è la data dell’inaugurazione

(Di martedì 20 luglio 2021) Lodi Napoli sarà inaugurato il 29 luglio alle ore 19. Lo riporta LaPresse, che annuncia altri dettagli sull’evento. Infatti, oggi è anche passata la delibera in giunta a Palazzo San Giacomo relativa alla statua del Pibe de Oro donata al Comune dall’artista Mimmo Sepe e che verrà presentata proprio in occasionedell’impianto sportivo. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Diego

C'è la data dell' inaugurazione delloArmando Maradona : il prossimo 29 luglio, giovedì, alle ore 19 l'ex San Paolo verrà presentato ufficialmente come nuova casa del Napoli, intitolata al Pibe de Oro dopo la sua scomparsa il ...L'8 marzo 1981 il concerto si sarebbe tenuto alloJosé Amalfitani, il campo di gioco del ... nonostante i soli 20 anni, era già una semi divinità per il popolo argentino:Armando Maradona. ...L’inaugurazione Stadio Maradona sarà giovedì 29 luglio, alle ore 19. Il 29 luglio ci sarà l’ inaugurazione dello Stadio Maradona. Inoltre sarà scoperta anche una statua Sarà inaugurato il 29 luglio lo ...Una statua per Diego Armando Maradona da scoprire in occasione dell'inaugurazione ufficiale della nuova denominazione dello Stadio di Napoli all'argentino, all'esterno dell'impianto: come riporta LaPr ...