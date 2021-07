Solo una transizione ecologica graduale eviterà il bagno di sangue, dice Cingolani (Di martedì 20 luglio 2021) Giovedì e venerdì si svolgerà a Napoli il G20 sull’ambiente. Ma l’intesa sul documento finale è stata raggiunta Solo qualche giorno fa. «Le difficoltà sono inevitabili, perfino normali perché più ampia è la platea dei partecipanti più si deve lavorare per trovare un accordo. Lo si sta facendo anche in queste ore, sono convinto che alla fine si troverà una buona sintesi», assicura al Messaggero il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. È lui che ha in mano le chiavi della rivoluzione verde italiana, partendo dai fondi europei del Recovery Plan. Anche se una parte della maggioranza di governo, Movimento ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 luglio 2021) Giovedì e venerdì si svolgerà a Napoli il G20 sull’ambiente. Ma l’intesa sul documento finale è stata raggiuntaqualche giorno fa. «Le difficoltà sono inevitabili, perfino normali perché più ampia è la platea dei partecipanti più si deve lavorare per trovare un accordo. Lo si sta facendo anche in queste ore, sono convinto che alla fine si troverà una buona sintesi», assicura al Messaggero il ministro dellaRoberto. È lui che ha in mano le chiavi della rivoluzione verde italiana, partendo dai fondi europei del Recovery Plan. Anche se una parte della maggioranza di governo, Movimento ...

Advertising

SalernoSal : Il sistema sanitario, per poter funzionare e curare tutte le patologie oltre al Covid, ha bisogno che una comunità… - RobertoBurioni : Alla scoperta di un vaccino sicuro ed efficace mai avrei pensato che -tranne i soliti quattro matti- qualcuno avreb… - VittorioSgarbi : Il vaccino è obbligatorio solo in Turkmenistan. Ecco, potremmo mandare Enrico Letta ad aprire una sezione del Pd l… - italiafirst : RT @OrtigiaP: Il mostro 'green'Ue della #vonderleyen: minaccia mortale per famiglie e imprese. Vuole la rivoluzione tecnologica?investa pri… - SanjayS49917075 : RT @bellalilli161: 'Era solo una volpe come centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico, ed ora è unica al mondo.' - Antoine de Saint-Exup… -