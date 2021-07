Rdc | Conte | ' è punto cardine M5S | da Draghi rassicurazioni'

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza "è undel M5S, l'ho detto anche al presidente". Il M5S deve "contrastare tutti gli slogan di segno contrario" adottati in questo periodo, su questo "ho avutoda". Così il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe, intervenendo all'assemblea degli eletti.

Dispiace anche il tono di chi parla di 'metadone per i tossicodipendenti' riferendosi al sostegno economico fornito con ildallo Stato a tanti italiani ", scrive ancora Giuseppesu Facebook.E su questo Giuseppeè stato chiaro: il Reddito non si tocca". Lo dichiarano i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Affari Costituzionali.Roma, 20 lug. Il reddito di cittadinanza "è un punto cardine del M5S, l'ho detto anche al presidente Draghi". Il M5S deve "contrastare tutti gli slogan di segno ...L'ex premier e leader in pectore del M5S, in un lungo post su Facebook, spiega di averne parlato ieri con il presidente del Consiglio, nell'incontro a Palazzo Chigi, e chiede una posizione ferma di Dr ...