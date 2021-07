Preghiera della sera del 20 Luglio 2021: “Libera i nostri cuori” (Di martedì 20 luglio 2021) “Libera i nostri cuori”, è la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 20 luglio 2021) “”, è lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

galatacla : ABIDJAN - Costa d'Avorio Qui si privilegia lo spazio aperto del cortile della grande moschea della città per la pr… - etica_morale : RT @bordoni_russia: Monasteri della Trinità di San Sergio e di Novodevicij in veduta aerea che ne sottolinea la natura (non solo di centri… - _IHaveADreaam : RT @_ilaaaa: ?? Denise ti ricordi del tuo compagno di giochi, l’angelo Serafino con cui la sera recitavi le preghiere? ???? in queste foto c’… - CiaoKarol : Novena a Maria che scioglie i nodi e Corona del Rosario di Maria che scioglie i nodi (in confezione regalo) Puoi a… - AnCeRuFaMa1 : @MauroLeonardi3 Una preghiera per mia figlia Cecilia per la salute di mia sorella per i nostri progetti futuri per… -