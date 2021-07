Potature in via Roma: sosta vietata (anche in doppia fila…) per 9 giorni (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nove giorni di “divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli” in via Roma, nel tratto compreso tra gli incroci con via Velia e via Vigorito, subito prima della Provincia. Il provvedimento, adottato dall’ufficio Traffico e Segnaletica del Comune di Salerno, sarà operativo dalle ore 8 del 21 e fino al 30 luglio, termine presunto e previsto di “termine lavori”. La misura si rende necessaria “atteso che l’ufficio Verde Pubblico deve procedere a lavori di potatura e messa in sicurezza di alberature dimorate in zona centro”. Tra i risultati si otterrà l’annullamento, per nove ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Novedi “divieto die di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli” in via, nel tratto compreso tra gli incroci con via Velia e via Vigorito, subito prima della Provincia. Il provvedimento, adottato dall’ufficio Traffico e Segnaletica del Comune di Salerno, sarà operativo dalle ore 8 del 21 e fino al 30 luglio, termine presunto e previsto di “termine lavori”. La misura si rende necessaria “atteso che l’ufficio Verde Pubblico deve procedere a lavori di potatura e messa in sicurezza di alberature dimorate in zona centro”. Tra i risultati si otterrà l’annullamento, per nove ...

Advertising

anteprima24 : ** Potature in via Roma: sosta vietata (anche in doppia fila...) per 9 giorni ** - PaeseRoma : Alberi Via Australia, Eur, Massaro (FI): “Niente potature da troppo tempo, Eur dimenticato dal M5s” -