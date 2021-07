Paredes-Juve: i bianconeri tornano sull’argentino (Di martedì 20 luglio 2021) Totna di moda l’affare Paredes-Juve. I bianconeri rimettono l mirino il centrocampista argentino già cercato qualche tempo fa. Questa volta, però, il trasferimento potrebbe davvero concretizzarsi visto la necessità dei bianconeri di trovare un sostituto di Arthur che starà fermo almeno tre mesi. Paredes-Juve: ritorno di fiamma? In attesa di capire cosa farà Cristiano Ronaldo, la Juventus continua a concentrare le sue attenzioni sul centrocampo soprattutto dopo l’infortunio di Arthur. Ecco perché è tornato di moda un vecchio obiettivo dei bianconeri, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Totna di moda l’affare. Irimettono l mirino il centrocampista argentino già cercato qualche tempo fa. Questa volta, però, il trasferimento potrebbe davvero concretizzarsi visto la necessità deidi trovare un sostituto di Arthur che starà fermo almeno tre mesi.: ritorno di fiamma? In attesa di capire cosa farà Cristiano Ronaldo, lantus continua a concentrare le sue attenzioni sul centrocampo soprattutto dopo l’infortunio di Arthur. Ecco perché è tornato di moda un vecchio obiettivo dei, ...

