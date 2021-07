Ordigno bellico gli esplode in mano: pensionato perde due dita (Di martedì 20 luglio 2021) Poco dopo le ore 17 di martedì 20 luglio M. F., un pensionato di 65 anni che si trovava nelle vicinanze della sua abitazione a Possagno, ha perso due dita della mano sinistra mentre stava maneggiando ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 20 luglio 2021) Poco dopo le ore 17 di martedì 20 luglio M. F., undi 65 anni che si trovava nelle vicinanze della sua abitazione a Possagno, ha perso duedellasinistra mentre stava maneggiando ...

Advertising

tribuna_treviso : Possagno, stava maneggiando una bomba all’interno della sua proprietà, ma qualcosa è andato storto e il manufatto b… - ivonne69villa : RT @QuiNewsElba: Mentre fanno snorkeling trovano un ordigno bellico | Attualità #Capoliveri #Elba - MarzulloRoberto : RT @iltirreno: Il turista credeva di aver trovato una vecchia bombola per le immersioni. L'ha raccolta dal fondale e l’ha portata fino in s… - iltirreno : Il turista credeva di aver trovato una vecchia bombola per le immersioni. L'ha raccolta dal fondale e l’ha portata… - reteversilia : Elba, turista porta in spiaggia un ordigno bellico: arenile transennato -

Ultime Notizie dalla rete : Ordigno bellico Ordigno bellico gli esplode in mano: pensionato perde due dita F., un pensionato di 65 anni che si trovava nelle vicinanze della sua abitazione a Possagno, ha perso due dita della mano sinistra mentre stava maneggiando un vecchio ordigno bellico . Nonostante la ...

Gli scoppia tra le mani un ordigno bellico: ferito ad una mano POSSAGNO - Gli scoppia tra le mani un ordigno bellico e rimane ferito ad una mano. Verso le 17 a Possagno un pensionato, classe 1956 , che si trovava nelle pertinenze della propria abitazione, mentre stava maneggiando un manufatto bellico,...

Piombino, la spoletta di un ordigno bellico ritrovata a Punta Falcone: interdette spiaggia e navigazione LivornoToday Bomba Day, le disposizioni del comune di Avellino Prevista l'evacuazione dei residenti nel raggio di 258 metri dal luogo di ubicazione dell’ordigno bellico ritrovato nel Torrente Fenestrelle Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha emanato l’ordina ...

Esplode ordigno della Grande guerra, 65enne perde la mano Possagno, stava maneggiando una bomba all’interno della sua proprietà, ma qualcosa è andato storto e il manufatto bellico gli è esploso tra le mani ferendolo ...

F., un pensionato di 65 anni che si trovava nelle vicinanze della sua abitazione a Possagno, ha perso due dita della mano sinistra mentre stava maneggiando un vecchio. Nonostante la ...POSSAGNO - Gli scoppia tra le mani une rimane ferito ad una mano. Verso le 17 a Possagno un pensionato, classe 1956 , che si trovava nelle pertinenze della propria abitazione, mentre stava maneggiando un manufatto,...Prevista l'evacuazione dei residenti nel raggio di 258 metri dal luogo di ubicazione dell’ordigno bellico ritrovato nel Torrente Fenestrelle Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha emanato l’ordina ...Possagno, stava maneggiando una bomba all’interno della sua proprietà, ma qualcosa è andato storto e il manufatto bellico gli è esploso tra le mani ferendolo ...