Operai Whirlpool Napoli occupano i binari della stazione Centrale di Napoli

Dopo la Gianetti e la Gnk, anche la Whirlpool annuncia il licenziamento di 300 operai. L'annuncio di Whirlpool: 'Licenziamento collettivo per i 340 operai di Napoli' A Napoli esplode la protesta dei lavoratori della Whirlpool dopo l'avvio dei licenziamenti da parte dell'azienda. Sono circa 200 i lavoratori della Whirlpool che da qualche minuto hanno bloccato i binari dei treni ad Alta Velocita alla Stazione Centrale di Napoli.

Glidelladi Napoli hanno occupato i binari dell'Alta Velocità della stazione centrale di Napoli e quindi la Piazza . Una protesta improvvisa, scattata stamane presso lo scalo di Piazza ...Disagi per i pendolari a Napoli dove i lavoratori delladello stabilimento di via Argine hanno iniziato un blitz di protesta in stazione centrale. Glihanno raggiunto i binari dei treni ad alte velocità allo scopo di bloccare i convogli in ...NAPOLI - Continua la protesta degli operai della Whirlpool che, dopo aver manifestato nella stazione di Napoli sostando sui binari e ...I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli hanno bloccato i binari dell'alta velocità all'ingresso della Stazione centrale di piazza Garibaldi. Per gli operai della ...