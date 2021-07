Napoli | tragedia in mattinata | operaio cade da un’impalcatura e muore

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 20 luglio 2021). Un operai di 50 anni è precipitato da, morendo sul colpo. L’uomo si trovava al quarto piano di un palazzo dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Lasi è consumata stamattina, intorno alle 9 di questa mattina, nel quartiere Vasto di, in via Alessandro Poerio. A darne notizia è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.