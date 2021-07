Napoli, la silhouette di Lobotka: sei chili in meno (Di martedì 20 luglio 2021) Sì, certo, Osimhen continua a rubare la scena e a strappare applausi, ma un altro uomo non è passato inosservato sin dal primo giorno di ritiro a Dimaro . Un insospettabile: Stanley Lobotka . Venti ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021) Sì, certo, Osimhen continua a rubare la scena e a strappare applausi, ma un altro uomo non è passato inosservato sin dal primo giorno di ritiro a Dimaro . Un insospettabile: Stanley. Venti ...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, la silhouette di #Lobotka: sei chili in meno : Il centrocampista si è presentato a Dimaro in perfetta forma… - Claudio07071959 : Credo che non ci sia nessuna persona al mondo che guardando questa foto non saprebbe riconoscere di che località si… -