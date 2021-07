Matteo Salvini si vaccinerà nei prossimi giorni (Di martedì 20 luglio 2021) Matto Salvini è pronto a vaccinarsi nei prossimi giorni. La notizia viene da fonti Lega. Dopo le polemiche nate sulla sua mancata vaccinazione e dopo le sue dichiarazioni contro un uso estensivo del green pass, il leader della Lega ha intenzione di smontare questa campagna. La vaccinazione avverrà entro questa settimana. Si sono vaccinati i presidenti di regione della Lega, uno su tutti Massimiliano Fedriga, vaccinato anche Giancarlo Giorgetti. La notizia della vaccinazione di Salvini (che aveva parlato di agosto) dovrebbe placare le voci su quella che viene definita tiepiedità verso i vaccini. A Palazzo Chigi si terrà la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) Mattoè pronto a vaccinarsi nei. La notizia viene da fonti Lega. Dopo le polemiche nate sulla sua mancata vaccinazione e dopo le sue dichiarazioni contro un uso estensivo del green pass, il leader della Lega ha intenzione di smontare questa campagna. La vaccinazione avverrà entro questa settimana. Si sono vaccinati i presidenti di regione della Lega, uno su tutti Massimiliano Fedriga, vaccinato anche Giancarlo Giorgetti. La notizia della vaccinazione di(che aveva parlato di agosto) dovrebbe placare le voci su quella che viene definita tiepiedità verso i vaccini. A Palazzo Chigi si terrà la ...

