Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi tra i concorrenti del prossimo GFVip 6? (Di martedì 20 luglio 2021) A metà settembre tornerà in Tv il "Grande Fratello Vip". Il programma, condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda, in prima serata su Canale 5. Quest'anno c'è un grande riservo sui nomi dei Vip che varcheranno la "porta rossa". Dopo le prime indiscrezioni su i "papabili" protagonisti di questa sesta edizione, oggi si vocifera che nel cast potrebbero entrare anche Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi. L'ex Miss Italia ed il noto imprenditore, avrebbero infatti partecipato ai casting e la loro partecipazione sarebbe al vaglio della produzione e del conduttore della trasmissione.

