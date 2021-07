Le schede RTX di Nvidia ora funzionano con i processori Arm. Le vedremo sui nuovi Chromebook? (Di martedì 20 luglio 2021) Nvidia ha fatto vedere una RTX 3060 all’opera su un processore Mediatek con architettura Arm. Ray tracing e DLSS gestiti con scioltezza che aprono le porte dei Chromebook con Mediatek Arm e schede Nvidia RTX dedicate.... Leggi su dday (Di martedì 20 luglio 2021)ha fatto vedere una RTX 3060 all’opera su un processore Mediatek con architettura Arm. Ray tracing e DLSS gestiti con scioltezza che aprono le porte deicon Mediatek Arm eRTX dedicate....

Advertising

Digital_Day : Nvidia ha fatto girare il videogioco Wolfenstein: Youngblood su un SoC MediaTek. - federicod_6 : @AntonioCorsa Sei riuscito a farti una config in questo periodo dove non si riescono a trovare componenti? Che culo… - EachAtoms : Le schede #rtx vendute a costi ridotti dai miner sono un bel salto nel vuoto, oltre ad essere state usate in modo c… -