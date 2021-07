Inter, regalo per i dipendenti: miniatura della Coppa Scudetto personalizzata (Di martedì 20 luglio 2021) L’Inter pensa ai suoi dipendenti La nuova stagione è ormai iniziata, ma in casa Inter si pensa a quella conclusa da poco con la conquista dello Scudetto numero 19. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dipendenti del club nerazzurro avrebbero ricevuto una miniatura personalizzata della Coppa Scudetto, alzata a fine campionato da Samir Handanovic e compagni. Prima dei dipendenti il club di Viale della Liberazione aveva omaggiato anche gli abbonati allo stadio (pre ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 luglio 2021) L’pensa ai suoiLa nuova stagione è ormai iniziata, ma in casasi pensa a quella conclusa da poco con la conquista dellonumero 19. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, idel club nerazzurro avrebbero ricevuto una, alzata a fine campionato da Samir Handanovic e compagni. Prima deiil club di VialeLiberazione aveva omaggiato anche gli abbonati allo stadio (pre ...

Advertising

infoitsport : Inter, regalo ai dipendenti: una miniatura della coppa dello Scudetto – CdS - internewsit : Inter, regalo ai dipendenti: una miniatura della coppa dello Scudetto - CdS - - robisinlovewlou : non i miei genitori che stanno prenotando un volo Bari-Milano per andare a vedere Inter-juve per fare il regalo di compleanno a mio padre - teupdms : Abbiamo vinto la Lugano Cup grazie al tuo rigore e la stagione è appena ricominciata, perché non festeggiare con un… - teupdms : Abbiamo vinto la Lugano Cup grazie al tuo rigore e la stagione è appena ricominciata, perché non festeggiare con un… -