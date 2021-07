Il progetto Pegasus incastra Orbán

(Di martedì 20 luglio 2021) Il governo di Viktorha utilizzato il software spywareper intercettare giornalisti, proprietari di media, parlamentari dell'opposizione e avvocati, tutti conosciuti per le loro critiche nei confronti del primo ministro di Budapest. L'Ungheria è il solo paese membro dell'Ue a essere coinvolto nello scandalo dello spionaggio rivelato da diciassette media internazionali attorno alla tecnologia della società israeliana NSO Group grazie ai dati messi a disposizione da Forbidden Stories e Amnesty International e alla testimonianza di un ex impiegato. Minaccia alla sicurezza nazionale? Rischio di attentato terroristico? Timori per le interferenze ...

' Ciò che svela ilè che Nso Group è ben rappresentativo di un nuovo mercato del malware e di un business finalizzato al profitto' . A detta di Snowden, l'unica soluzione fattibile ...Dev'essere eseguito su computer da riga di comando, ma trattandosi di unopen source non è ... La software house NSO Group continua ad affermare chesia destinato esclusivamente alla ...C'è sono anche il presidente francese Emmanuel Macron nella lista dei capi di stato e di governo e degli ex leder che potrebbero essere stati spiati nell'ambito del progetto Pegasus. Lo riporta il Was ...Nel frattempo, di fronte allo scandalo del Progetto Pegasus, dentro il Parlamento europeo ieri si sono alzate diverse voci per chiedere alla Commissione di aprire l'ennesima procedura di infrazione ...