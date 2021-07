Governo Draghi, Elsa Fornero torna da consulente: “Ci chiamano per scelte impopolari” (Di martedì 20 luglio 2021) “Ci sono momenti in cui la politica ci chiama. Forse perché sente che è venuto il momento di compiere scelte impopolari“. Bastano un paio di frasi a Elsa Fornero per far capire a tutti l’orizzonte che attende l’Italia alle prese con i tempi strettissimi delle riforme del PNRR. L’ex ministra del Lavoro del Governo Monti (2012) è fresca di nomina: sarà consulente, a titolo gratuito, del Governo Draghi sui temi più scottanti della politica economica, fra pensioni, lavoro e occupazione. Un ruolo che, sebbene non centrale, ha già indispettito la Lega di Matteo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 luglio 2021) “Ci sono momenti in cui la politica ci chiama. Forse perché sente che è venuto il momento di compiere“. Bastano un paio di frasi aper far capire a tutti l’orizzonte che attende l’Italia alle prese con i tempi strettissimi delle riforme del PNRR. L’ex ministra del Lavoro delMonti (2012) è fresca di nomina: sarà, a titolo gratuito, delsui temi più scottanti della politica economica, fra pensioni, lavoro e occupazione. Un ruolo che, sebbene non centrale, ha già indispettito la Lega di Matteo ...

Advertising

borghi_claudio : con 600 mila visualizzazioni il decalogo #nogreenpass ha superato anche il sondaggio pro o contro Lega in governo D… - petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - AndreaMarcucci : L’alleanza con #M5S non si costruisce contro il governo Draghi. Al contrario unica strada possibile è portare il M5… - ValeryMell1 : RT @PieraBelfanti: #Lega e #Fratellid'Italia, basandosi sulle indicazioni di Borghi e Lollobrigida, hanno sposato una linea #noVax per gli… - GiuseppeVerduc1 : RT @pbecchi: Questa è una provocazione di Draghi non contro la Lega ma contro il popolo italiano, che ricorda “il golpe” con cui Monti è an… -