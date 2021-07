(Di martedì 20 luglio 2021) Roma 20 lug. (Adnkronos) - "Siamo ancora in tempo per modificare una riforma del processo penale che, così come rilevato dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola, non porta miglioramenti alla macchina della. Anzi va nella direzione opposta". Lo dichiara la deputata calabrese del M5S Elisa Scutellà, componente della commissione. "I rilievi molto critici disull'impostazione della riforma -aggiunge- non possono restare inascoltati. Il procuratore capo di Catanzaro è stato chiarissimo: si rischia 'un aumento smisurato delle impugnazioni in appello e Cassazione' e almeno la metà dei ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Scutella' (M5S), 'critiche Gratteri inducano tutti a riflettere'... -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Scutella

Il Sannio Quotidiano

Alla tavola rotonda online parteciperanno Elisa Scutellà, deputata, relatrice del ddl in Commissionedella Camera, Mino Taricco, senatore, Commissione Agricoltura, Giovanni Mininni, ...... quale soggetto attivo all'interno del procedimento penale, garantendo un concreto diritto di accesso allae alla gestione del procedimento come parte sostanziale e necessaria. In ...Roma 20 lug. (Adnkronos) – “Siamo ancora in tempo per modificare una riforma del processo penale che, così come rilevato dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, non porta miglioramenti all ...