Giustizia, Conte: “Chiaro con Draghi, no ai processi svaniti nel nulla” (Di martedì 20 luglio 2021) Il leader all’assemblea del Movimento: «Ci hanno dato dei manettari, ma c’è un limite che non si può oltrepassare» Leggi su lastampa (Di martedì 20 luglio 2021) Il leader all’assemblea del Movimento: «Ci hanno dato dei manettari, ma c’è un limite che non si può oltrepassare»

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - fattoquotidiano : Giustizia, Conte dopo l’incontro con Draghi: “M5s contribuirà a migliorare e velocizzare processi, ma no a sacche d… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - sandroarca55 : RT @marcodimaio: L’approccio “costruttivo” annunciato dall’aspirante leader grillino #Conte sulla giustizia, si misura dal numero di emenda… - Marco1999Busa : RT @LaVeritaWeb: In quattro mesi il segretario dem ha sbagliato tutto. Si è buttato nelle braccia di Giuseppe Conte, ha attaccato Matteo Sa… -