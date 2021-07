Giornalisti: ”In Italia preoccupa l’aumento di attacchi, intimidazioni e minacce di morte”, denuncia la Ue (Di martedì 20 luglio 2021) Probabilmente, così come capita in tutti mestieri e settori, sicuramente ci sarà anche chi adempie alle proprie ‘mansioni’ con distacco e leggerezza o, in rarissimi casi, ‘per interesse’, tuttavia quello del giornalista è un mestiere ‘voluto e duramente conquistato’, fatto di infiniti anni di gavetta e porte chiuse. Dunque, vista anche la delicatezza dei temi trattati (per altro seriamente disciplinati da severe regole professionali), solitamente chi si mette davanti allo schermo di un pc si pone in maniera ‘laica’ e ‘trasparente’, cercando di concentrarsi soltanto sulla notizia e sul come veicolarla al meglio. Nessuna ‘invenzione’ o, peggio, valutazione personale aggiunta: i fatti, la ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Probabilmente, così come capita in tutti mestieri e settori, sicuramente ci sarà anche chi adempie alle proprie ‘mansioni’ con distacco e leggerezza o, in rarissimi casi, ‘per interesse’, tuttavia quello del giornalista è un mestiere ‘voluto e duramente conquistato’, fatto di infiniti anni di gavetta e porte chiuse. Dunque, vista anche la delicatezza dei temi trattati (per altro seriamente disciplinati da severe regole professionali), solitamente chi si mette davanti allo schermo di un pc si pone in maniera ‘laica’ e ‘trasparente’, cercando di concentrarsi soltanto sulla notizia e sul come veicolarla al meglio. Nessuna ‘invenzione’ o, peggio, valutazione personale aggiunta: i fatti, la ...

Advertising

fedeli_paolo : RT @nelloscavo: In Italia non c'è neanche bisogno di #Pegasus E ancora non sappiamo quale 'ufficio centrale' ha gestito le conversazioni d… - Eolo87928792 : I TG di stato ci dicono che i contagi stanno aumentando a causa degli assembramenti per la vittoria dell’Italia. In… - pepdecr : RT @nelloscavo: In Italia non c'è neanche bisogno di #Pegasus E ancora non sappiamo quale 'ufficio centrale' ha gestito le conversazioni d… - NFratoianni : RT @nelloscavo: In Italia non c'è neanche bisogno di #Pegasus E ancora non sappiamo quale 'ufficio centrale' ha gestito le conversazioni d… - italiaserait : Giornalisti: ”In Italia preoccupa l’aumento di attacchi, intimidazioni e minacce di morte”, denuncia la Ue -