Filippo Bisciglia nel caos: quella strana amicizia a Temptation Island (Di martedì 20 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Filippo Bisciglia ha gettato Temptation Island nel caos: ad alcuni utenti sui social infatti non sono piaciute alcune sue amicizie con alcuni ex concorrenti. Filippo Bisciglia è stato tempo fa intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni e dalle sue parole è emersa, dal momento che è stato proprio il noto conduttore a dichiararla apertamente, la Leggi su youmovies (Di martedì 20 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha gettatonel: ad alcuni utenti sui social infatti non sono piaciute alcune sue amicizie con alcuni ex concorrenti.è stato tempo fa intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni e dalle sue parole è emersa, dal momento che è stato proprio il noto conduttore a dichiararla apertamente, la

Advertising

sempiternalpajn : RT @sononatanera: Nella vita il mio obiettivo è diventare Filippo Bisciglia che lavora ventuno giorni all’anno in un resort a cinque stelle… - basicleoo : RT @sononatanera: Nella vita il mio obiettivo è diventare Filippo Bisciglia che lavora ventuno giorni all’anno in un resort a cinque stelle… - uunfuckwitabl3 : @_luxiz filippo bisciglia, chissà quante corna havisto - ggoldenlights : RT @sononatanera: Nella vita il mio obiettivo è diventare Filippo Bisciglia che lavora ventuno giorni all’anno in un resort a cinque stelle… - wantyouoned : buonanotte solo a filippo bisciglia ?? #TemptationIsland -