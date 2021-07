Ex Milan – Donnarumma | “Al PSG grazie a Buffon Felice di essere qui”

Advertising

AntoVitiello : #Donnarumma a Sky: 'Sarò sempre legato ai colori rossoneri, sarò sempre un tifoso del #Milan' - PBPcalcio : Donnarumma a sky:” saró sempre tifoso rossonero, sono legato a questi colori. “ #Milan - DiMarzio : Il saluto di #Donnarumma al #Milan: 'A volte è giusto scegliere di cambiare' - PSG24hours : RT @PianetaMilan: Ex @acmilan - @gigiodonna1 : 'Al @PSG_inside grazie a @gianluigibuffon . Felice di essere qui' #ACMilan #Milan #SempreMi… - PianetaMilan : Ex @acmilan - @gigiodonna1 : 'Al @PSG_inside grazie a @gianluigibuffon . Felice di essere qui' #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donnarumma

... scritto in seguito: ' se vuoi qualcosa là fuori, vai! Vattelo a prendere!' Ebbene ilnon può ... oppure per gli addii ragionevoli dei titolarissimie Calhanoglu, o perchè c'è da alzare ...Dopo Gigioapprodato al PSG, un altro portierone italiano saluta la serie A, stavolta in direzione ... Ilè vicinissimo al traguardo per il talentino Kaio Jorge dal Santos, mentre la ...In casa Napoli tiene sempre banco la questione relativa al futuro di Lorenzo Insigne. De Laurentiis potrebbe prendere una decisione inedita.E' arrivato il grande giorno di Donnarumma a Parigi, il colpaccio di mercato che il club transalpino ha messo a segno per assicurarsi il numero 1 della nazionale italiana, fresco campione d'Europa in ...