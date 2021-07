De Luca: “Evitare assolutamente la didattica a distanza per quest’anno” (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Riteniamo indispensabile per quest’anno Evitare la didattica a distanza nelle scuole della Campania. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri studenti. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale sviluppare una campagna di vaccinazioni mirata per la fascia di giovani tra i 12 e i 19 anni”. Così in una nota stampa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I dati al momento sono i seguenti: La Campania vanta il primato nazionale per l’immunizzazione del personale scolastico, docente e non docente, che ha dato una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Riteniamo indispensabile perlanelle scuole della Campania. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri studenti. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale sviluppare una campagna di vaccinazioni mirata per la fascia di giovani tra i 12 e i 19 anni”. Così in una nota stampa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. I dati al momento sono i seguenti: La Campania vanta il primato nazionale per l’immunizzazione del personale scolastico, docente e non docente, che ha dato una ...

