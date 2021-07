Da 3 vecchi farmaci una nuova promessa contro Covid e varianti, studio in Israele (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Arriva da uno studio condotto in Israele una nuova speranza per arrivare a una terapia farmacologia contro Covid. Tre farmaci, già in uso per altre patologie, "hanno mostrato di poter proteggere le cellule dall'attacco del virus con un'efficacia vicina al 100%, il che significa che quasi il 100% delle cellule sopravviveva nonostante fosse infettato" da Sars-CoV-2. Lo ha riferito Isaiah Arkin, biochimico della Hebrew University, in un'intervista al 'The Time of Israel'. Lo studio, che ha aperto alla sperimentazione in laboratorio dei 3 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - Arriva da unocondotto inunasperanza per arrivare a una terapia farmacologia. Tre, già in uso per altre patologie, "hanno mostrato di poter proteggere le cellule dall'attacco del virus con un'efficacia vicina al 100%, il che significa che quasi il 100% delle cellule sopravviveva nonostante fosse infettato" da Sars-CoV-2. Lo ha riferito Isaiah Arkin, biochimico della Hebrew University, in un'intervista al 'The Time of Israel'. Lo, che ha aperto alla sperimentazione in laboratorio dei 3 ...

