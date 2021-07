Covid, Zaia: “No vax non può fare il medico” (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – “Se sei contro i vaccini non devi andare a fare il medico. Non è possibile che un medico si dichiari no-vax, altrimenti all’università quando uno studiava i vaccini doveva andarsene dicendo che erano tutte menzogne e andare a fare un altro lavoro”. Lo detto in una intervista a ReteVeneta il presidente del Veneto Luca Zaia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – “Se sei contro i vaccini non devi andare ail. Non è possibile che unsi dichiari no-vax, altrimenti all’università quando uno studiava i vaccini doveva andarsene dicendo che erano tutte menzogne e andare aun altro lavoro”. Lo detto in una intervista a ReteVeneta il presidente del Veneto Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

