Covid, 10 vittime in Italia, 3.558 contagi. Tasso di positività scende all'1,6% (Di martedì 20 luglio 2021) Balzo dei positivi ai test per iCovid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.072. Sono invece 10 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. 218.705 i tamponi, Tasso di positività scende all?1,6%. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Balzo dei positivi ai test per iindividuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.072. Sono invece 10 lein un giorno, mentre ieri erano state 7. 218.705 i tamponi,diall?1,6%.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scendono i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati del min… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salgono ancora leggermente i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 seco… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, s… - la_staxy : RT @Agenzia_Ansa: FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, s… -