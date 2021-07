Cartabia, ecco gli emendamenti dei 5 stelle per aggiustare la riforma: prescrizione bloccata solo per i condannati o sospesa “a tempo”. “E la legge entra in vigore nel 2025” (Di martedì 20 luglio 2021) Tornare alla riforma Orlando, ma con termini aggiustati: prescrizione sospesa per due anni dopo la sentenza di primo grado, per un anno dopo l’appello. Oppure riesumare il “lodo Conte-bis”: stop alla prescrizione dopo il primo grado, ma solo se la sentenza è di condanna. O ancora, come extrema ratio, tenersi l’improcedibilità ma facendo scattare il conto alla rovescia dal giorno in cui inizia il processo di secondo o di terzo grado (e non più da quello dell’impugnazione). ecco, in sintesi, le principali modifiche proposte dal Movimento 5 stelle al testo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Tornare allaOrlando, ma con termini aggiustati:per due anni dopo la sentenza di primo grado, per un anno dopo l’appello. Oppure riesumare il “lodo Conte-bis”: stop alladopo il primo grado, mase la sentenza è di condanna. O ancora, come extrema ratio, tenersi l’improcedibilità ma facendo scattare il conto alla rovescia dal giorno in cui inizia il processo di secondo o di terzo grado (e non più da quello dell’impugnazione)., in sintesi, le principali modifiche proposte dal Movimento 5al testo della ...

