Asl Napoli 2 Nord, riprendono gli open day in tutti i centri vaccinali della provincia (Di martedì 20 luglio 2021) Ripartono gli open day per la vaccinazione contro il Covid 19 in tutti i centri dell'Asl Napoli 2 Nord. Le vaccinazioni, per i cittadini che attendevano la prima dose, erano state sospese lo scorso 6 luglio a causa della carenza di vaccini.

